Inflection Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Inflection Resources hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at