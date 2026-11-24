On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 16, 2026, Infleqtion (NYSE:INFQ) announced that it achieved 30 logical qubits -- error-corrected quantum processing units -- ahead of its 2026 target. Demonstrating hardware efficiency early suggests the company can scale its systems faster and at lower capital cost than competitors. Three takeaways from management's comments stand out for shareholders.

Logical qubits are the error-resistant processing units required for commercial quantum applications. Management delivered 30 logical qubits using just 80 physical qubits -- a ratio under three physical qubits per logical qubit -- which shows its neutral-atom hardware, controlled by light lasers, requires less physical equipment to perform complex calculations.

Commercial interest is converting into hard commitments as system sales expand globally. Total remaining performance obligations -- unbilled contract value committed under signed agreements -- reached $51.2 million in the quarter, laying a firm foundation for computing sales to expand in 2027.

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