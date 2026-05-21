Infleqtion Aktie
WKN DE: A422S8 / ISIN: US45676K1034
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21.05.2026 14:46:24
Infleqtion Stock Jumps After Proposed $100M CHIPS Funding Deal
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