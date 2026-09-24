Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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24.09.2026 10:47:27
Influential humanists: These are the winners of the Goethe Medal 2026
The prestigious German cultural award recognizes the artistic work and commitment to cultural dialogue of Arvo Pärt, Anita Raja and Prodromos Tsinikoris.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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