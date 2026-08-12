Info Edge (India) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Info Edge (India) hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 6,88 INR gegenüber 4,57 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 8,81 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Info Edge (India) 7,91 Milliarden INR umgesetzt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4,53 INR je Aktie sowie einen Umsatz 8,29 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at