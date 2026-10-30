Info Edge (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Info Edge (India) lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,04 Milliarden INR – ein Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Info Edge (India) 8,05 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4,90 INR je Aktie sowie einen Umsatz 8,46 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at