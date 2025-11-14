|
Info Edge (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Info Edge (India) ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Info Edge (India) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 4,88 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Info Edge (India) 0,360 INR je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Info Edge (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,05 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 7,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 4,14 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 7,50 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
