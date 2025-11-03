|
03.11.2025 06:31:29
Infomart informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Infomart äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 2,88 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infomart noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 JPY in den Büchern gestanden.
Infomart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
