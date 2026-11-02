Infomart stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Infomart hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,04 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,88 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,26 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infomart einen Umsatz von 4,80 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at