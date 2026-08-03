Infomart zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Infomart hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Infomart 2,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,09 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at