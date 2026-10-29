29.10.2026 06:31:29

Infomedia Press mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Infomedia Press hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 INR gegenüber -0,050 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at

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