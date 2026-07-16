Infomedia Press stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Infomedia Press hat sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infomedia Press -0,210 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at