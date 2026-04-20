Infomedia Press: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Infomedia Press hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Infomedia Press hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 INR je Aktie gewesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,600 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,740 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at