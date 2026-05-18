infoNet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

infoNet hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 46,61 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 40,84 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 687,8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 626,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 12,790 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren 47,21 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,09 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at