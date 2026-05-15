INFORICH hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

INFORICH veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

INFORICH hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 30,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,97 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat INFORICH im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,05 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at