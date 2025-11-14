INFORICH verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

INFORICH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 51,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 49,63 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 3,74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,89 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at