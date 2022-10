Informatica A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Informatica A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2022 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 361,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 372,0 Millionen USD ausgewiesen.

