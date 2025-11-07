Informatica A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Informatica A hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 439,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 422,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at