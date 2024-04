Informatica-Aktie von Übernahmespekulationen angetrieben: Greift Salesforce zu?

Die Gespräche zwischen Salesforce und Informatica befänden sich in einem späten Stadium, berichtete das "Wall Street Journal" am Wochenende. Ein Problem sei, dass der diskutierte Übernahmepreis aufgrund des kräftigen Kursanstiegs im laufenden Jahr inzwischen unter dem aktuellen Börsenpreis liege. Am Freitag hatte das Informatica-Papier bei 38,48 US-Dollar geschlossen. Getrieben von Übernahmespekulationen hat der Kurs in diesem Jahr um fast die Hälfte zugelegt.

/he

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)