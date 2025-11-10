INFORMATION CREATIVE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

INFORMATION CREATIVE hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

INFORMATION CREATIVE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,72 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,110 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,62 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 65,31 JPY beziffert, während im Vorjahr 51,65 JPY je Aktie in den Büchern standen.

INFORMATION CREATIVE hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 10,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 9,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at