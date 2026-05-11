INFORMATION CREATIVE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

INFORMATION CREATIVE hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 20,38 JPY gegenüber 20,89 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

INFORMATION CREATIVE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at