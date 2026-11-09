INFORMATION CREATIVE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

INFORMATION CREATIVE ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat INFORMATION CREATIVE die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,01 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,720 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,65 Prozent auf 2,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte INFORMATION CREATIVE 2,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 56,97 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 65,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 10,43 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 10,14 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at