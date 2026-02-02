|
02.02.2026 06:31:29
Information Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Information Development gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 39,16 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 39,89 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,72 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Information Development einen Umsatz von 9,26 Milliarden JPY eingefahren.
