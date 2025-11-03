Information Development stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Information Development hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 38,61 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 36,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 9,80 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at