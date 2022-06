Information on Dividend Payment and Tax Deduction

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

MAINZ, Germany, June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech”) informs its shareholders that the dividend will be passed on to the investors of the American Depository Receipts (ADR) (ISIN US09075V1026) by the Bank of New York Mellon on June 17, 2022.