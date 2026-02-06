Information Planning stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Information Planning hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 127,22 JPY, nach 99,86 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 985,0 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at