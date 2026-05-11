Information Planning stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Information Planning hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,49 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,06 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Information Planning einen Umsatz von 931,7 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at