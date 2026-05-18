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18.05.2026 06:31:29
Information Services A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Information Services A lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Information Services A ein EPS von 0,400 CAD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,23 Prozent auf 61,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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