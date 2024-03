Information Services A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Information Services A ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Information Services A die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,540 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 57,5 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,41 CAD gegenüber 1,75 CAD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 214,52 Millionen CAD – ein Plus von 12,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Information Services A 189,90 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,65 CAD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 210,78 Millionen CAD taxiert.

