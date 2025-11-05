Information Services Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Information Services Group hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Information Services Group einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 62,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Information Services Group 61,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at