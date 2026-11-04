Information Services Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Information Services Group lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Information Services Group 0,060 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Information Services Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65,1 Millionen USD im Vergleich zu 62,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at