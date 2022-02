Information Services International-Dentsu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Information Services International-Dentsu präsentierte in der am 10.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 137,26 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Information Services International-Dentsu ein Gewinn pro Aktie von 112,99 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 112,09 Milliarden JPY, während im Vorjahr 108,68 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 133,50 JPY sowie einen Umsatz von 111,23 Milliarden JPY belaufen.

Redaktion finanzen.at