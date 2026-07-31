Information Services International-Dentsu hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Information Services International-Dentsu hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,72 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 18,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,83 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,00 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at