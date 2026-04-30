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30.04.2026 06:31:29
Information Services International-Dentsu präsentierte Quartalsergebnisse
Information Services International-Dentsu veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,05 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43,82 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Information Services International-Dentsu einen Umsatz von 40,24 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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