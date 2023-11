Information Services International-Dentsu stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Information Services International-Dentsu hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2023 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 52,12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Information Services International-Dentsu noch ein Gewinn pro Aktie von 39,15 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 35,42 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Information Services International-Dentsu 32,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at