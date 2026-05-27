27.05.2026 06:31:29

Informed Technologies India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Informed Technologies India gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Informed Technologies India ein Ergebnis je Aktie von -0,160 INR vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,6 Millionen INR.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,600 INR. Im letzten Jahr hatte Informed Technologies India einen Gewinn von 2,97 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,00 Prozent auf 12,05 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 21,14 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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