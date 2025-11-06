Infortar AS Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Infortar AS Registered hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2,75 EUR gegenüber 5,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 468,0 Millionen EUR gegenüber 349,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

