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05.08.2026 06:31:29
Infortar AS Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Infortar AS Registered hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,60 Prozent auf 440,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infortar AS Registered 504,5 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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