27.02.2026 06:31:29
Infortar AS Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Infortar AS Registered lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Infortar AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,540 EUR je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,44 Prozent zurück. Hier wurden 417,4 Millionen EUR gegenüber 446,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,54 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Infortar AS Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,84 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,37 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
