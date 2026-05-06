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06.05.2026 06:31:29
Infortar AS Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Infortar AS Registered stellte am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 EUR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 505,0 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 447,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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