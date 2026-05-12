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OpenAI Aktie

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WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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12.05.2026 10:04:00

Infostealer auf KI-Plattform Hugging Face tarnt sich als OpenAI-Repository

Das Repository Open-OSS/privacy-filter enthielt einen Infostealer und wurde über 240.000 Mal heruntergeladen, bevor Hugging Face es entfernt hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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