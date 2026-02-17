Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
17.02.2026 13:53:00
Infosys joins forces with the AI company that triggered a sharp selloff in its stock
Infosys shares looked set to rally after collaboration with Anthropic, just after the AI company had helped trigger a sharp selloff in the IT-consultant sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
