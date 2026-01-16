Infosys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Infosys lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 260,83 ARS. Im Vorjahresviertel waren 194,44 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Infosys im vergangenen Quartal 7 335,89 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infosys 4 942,64 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at