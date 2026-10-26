Infosys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Infosys präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,20 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Infosys ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infosys in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,15 Milliarden USD im Vergleich zu 5,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at