Infosys Q2 Net Profit Declines Despite Revenue Growth, Stock Falls In Pre-Market

(RTTNews) - Friday, Infosys Limited (INFY) announced its financial results for the second quarter, reporting a decline in net profit despite strong revenue growth.

Net profit for the quarter totaled $817 million, or $0.20 per share, compared to last year's $839 million, or $0.20 per share.

Profit before income taxes went down 0.8 percent, to $1.156 billion from $1.165 billion in the previous year.

Revenues rose 1.3 percent, to $5.145 billion from $5.076 billion in the second quarter of 2025.

In pre-market hours, INFY was trading at $12.68, down 4.19 percent on the NYSE.