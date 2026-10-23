Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
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23.10.2026 12:57:43
Infosys Q2 Net Profit Declines Despite Revenue Growth, Stock Falls In Pre-Market
(RTTNews) - Friday, Infosys Limited (INFY) announced its financial results for the second quarter, reporting a decline in net profit despite strong revenue growth.
Net profit for the quarter totaled $817 million, or $0.20 per share, compared to last year's $839 million, or $0.20 per share.
Profit before income taxes went down 0.8 percent, to $1.156 billion from $1.165 billion in the previous year.
Revenues rose 1.3 percent, to $5.145 billion from $5.076 billion in the second quarter of 2025.
In pre-market hours, INFY was trading at $12.68, down 4.19 percent on the NYSE.
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