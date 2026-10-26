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26.10.2026 06:31:29
Infosys: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Infosys hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 19,32 INR. Im Vorjahresviertel waren 17,76 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Infosys 492,44 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 444,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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