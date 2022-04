Infosys vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Infosys äußerte sich am 13.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,180 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infosys 0,159 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,28 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,51 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,189 USD sowie einem Umsatz von 4,34 Milliarden USD gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,700 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Infosys 0,608 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 16,31 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,41 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,713 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 16,28 Milliarden USD prognostiziert worden war.

