Infosys vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Infosys hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infosys 0,190 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infosys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,10 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,201 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 5,03 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at