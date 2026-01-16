Infosys zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Infosys lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,43 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent auf 454,79 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at