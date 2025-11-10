Infoteria: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Infoteria hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,28 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,250 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 838,2 Millionen JPY gegenüber 819,4 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at